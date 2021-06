Sublime celebra 25 años de su álbum homónimo

Los pioneros del reggae-punk del sur de California, Sublime, celebran el 25 aniversario de su icónico álbum homónimo que generó éxitos atemporales como What I Got, Santeria y Wrong Way.

Los fanáticos pueden esperar lanzamientos especiales, eventos y nuevos productos para festejar los 25 años, incluidos nuevos videos musicales para Garden Grove y Pawn Shop, un clip de Behind the Cover y una serie de EP temáticos que abarcan la carrera de la banda. Además de un EP exclusivo para Record Store Day, Sublime Meets Scientist & Mad Professor Inna LBC, se planean varios sorpresas extras para los fanáticos. La banda recibirá placas para conmemorar sus logros de todo su catálogo. Habrá un evento en julio para celebrar junto con el aniversario del álbum. Sublime es tercer y último álbum de estudio del grupo. Originalmente destinado a titularse Killin 'It, la banda y el sello discográfico acordaron sustituir un título epónimo debido a la muerte del cantante principal Bradley Nowell antes del lanzamiento del álbum. El disco ha sido cinco veces platino en los EUA, con más de 5 millones de copias vendidas solo en Norteamérica.