Usuarios de redes sociales critican a secretario técnico de Lerdo por declaraciones sobre el agua

Usuarios de redes sociales de Lerdo hicieron comentarios sarcásticos y otros en mofa tras una entrevista que un medio de comunicación realizó al secretario técnico del Municipio, Gerardo Lara, "sabemos que la Constitución establece que no se puede cortar el agua, que es un derecho fundamental", es parte de una de las declaraciones que el funcionario dio.

Lara fue entrevistado por señalamientos de tráfico de influencias y de continuas intervenciones para que otras áreas de la administración centralizada y descentralizada como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), favorecieron con una reconexión de agua a un particular, amigo suyo, que tiene un autolavado pero que no paga agua porque no tiene contrato. Luego de tales declaraciones circuló el video en redes sociales que se viralizó de manera rápida con la leyenda: "No pagues el agua, no te la pueden cortar".

Los usuarios de redes sociales hicieron señalamientos al funcionario debido a que las autoridades actúan de manera firme contra otros ciudadanos cuando no median relaciones personales de amistad de por medio.

La falta de pago de los usuarios del servicio de agua potable en Lerdo es uno de los grandes retos que ha tenido el Sapal, organismo que ha llegó a tener una cartera vencida del 70% a lo largo de los años, razón por la cual no es autosuficiente para realizar obras de agua o drenaje para la población.

El pago que realizan los ciudadanos por el servicio de agua es indispensable para el Sapal, no obstante el mensaje que manda el secretario técnico al decir que no se puede cortar el agua, siendo una medida aplicada por otros organismos operadores en La Laguna que han logrado disminuir su cartera vencida, fue considerada por muchos usuarios de redes como desafortunado.