'Hiromi siempre está conmigo'; asegura el exacadémico Mario Sepúlveda

Pese a que sabe bien que lo suyo es la "artisteada", la pandemia de COVID-19 lo hizo dudar en cuanto a su futuro profesional; sin embargo, estos momentos de introspección le sirvieron para reafirmar sus sueños profesionales.

"Yo vivo con Kaori (hermana de la fallecida artista lagunera Hiromi). Compartimos momentos juntos, pero ella se fue a Torreón, me quedé solo y entonces me puse a pensar qué era lo que quería en mi vida y si quería continuar con mi carrera o bien abrir un negocio y estudiar otra cosa, pero gracias a Dios no caí en la locura y todo esto me sirvió para recordarme que esta carrera me llena de pasión y orgullo", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El exacadémico se encuentra motivado porque poco a poco la industria del entretenimiento se ha reactivado; tan es así que él ya se encuentra trabajando en la obra La jaula de las locas, mientras prepara un show vía streaming que se presentará el 3 de julio.

"Se trata del concierto Noche de estrellas con ellos, en el que alterno con Agustín Argüello, Moisés Araiza y Efraín Berry. Estoy agradecido de que Morris Gilbert y Mejor Teatro me hayan invitado a este gran espectáculo, que comenzará a las 20:00 horas el próximo sábado. Nos entretuvimos mucho trabajando juntos y seguramente la gente también se divertirá".

Vía telefónica desde su hogar, Sepúlveda informó que en el concierto ofrecerán un viaje musical por diversas décadas. Él entonará temas como Cuando seas grande de Miguel Mateos.

"Vamos a ofrecer covers de los ochenta, noventa y 2000. Son rolas que se escucharon en la radio y a la fecha no pasan de moda. Son 90 minutos de intensidad con melodías divertidas y padres que seguramente pondrán a bailar y a cantar a las personas en sus hogares", sostuvo.

Hace unas semanas Mejor Teatro ofreció este mismo concepto, pero con voces femeninas. Mario dijo que lo disfrutó bastante y aprovechó para felicitar a Kika Édgar, Lorena de la Garza, Ana Cecilia Anzaldúa y Paola Mingüe por el trabajo que hicieron en el mismo.

"Estuvo padrísimo. Son mujeres que admiro y quiero bastante. Son de las mejores voces en el teatro musical y me da alegría que la gente pueda ver a artistas que están en el teatro, ahora cantando melodías diferentes a un montaje musical y eso pasará con nosotros, ya que el público podrá escucharnos desde otra perspectiva".

Por otro lado, Mario contó que La jaula de las locas es un proyecto que de igual manera disfruta en demasía, ya que el personaje que realiza en la trama, "Silviah", le ha permitido crecer como actor.

"Estamos dando funciones presenciales en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Son las últimas semanas, ya que la obra terminará este ciclo pronto. Al público le fascina esta historia, hemos visto cómo los espectadores salen cantando de las funciones".

Recordó el nacido en Monterrey, Nuevo León su paso por Hoy no me puedo levantar, puesta en escena que celebra actualmente 15 años de haber llegado a México.

"Yo entré en lugar de Luis Gerardo Méndez en el personaje de 'Colate' y fue mi primera experiencia en teatro profesional. Esta obra marco mí vida y lo mejor de esto es que mis compañeros con los que compartí escenario siguen conmigo".

Durante la charla, Hiromi tenía que salir a relucir, y es que Mario y ella eran grandes amigos.

"Hiro siempre está conmigo. La recuerdo con bastante y cariño. Sé que en estos tiempos difíciles me hubiera apoyado bastante", puntualizó.