Abierta, investigación contra exfuncionarios de la pasada administración municipal de Ciudad Lerdo

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el estado de Durango mantiene viva una carpeta de investigación en contra de exfuncionarios de la pasada administración municipal de Ciudad Lerdo, informó su titular Héctor García Rodríguez, quien adelantó que se han aportado una serie de datos al caso.

"Ha sido una carpeta muy complicada porque son muchos datos que se nos dieron para que se investigara, se nos proporcionaron un número importante de domicilios, se nos proporcionaron un número importante de personas, de posibles hechos que han ameritado que se vaya haciendo una investigación muy amplia", explicó.

Sobre la investigación, no se proporcionaron nombres de exfuncionarios, únicamente que se trata de la pasada administración encabezada por María Luisa González Achem, excandidata a diputada local por Movimiento Ciudadano (MC) en el pasado proceso electoral. "Tan ha ameritado que hace unas semanas yo ordené una revisión a esa carpeta porque hubo manifestación de descontento en relación al tema, y en esas manifestaciones yo advertía una posible duda en cuanto a nuestra posibilidad de investigar o a la verticalidad de la propia investigación", declaró el fiscal.

Asimismo, aseguró que no se ha dejado de trabajar en el caso, "estamos nosotros haciendo un trabajo, la carpeta no se ha dejado de trabajar, ha tenido constante actividad, desgraciadamente muchas de las cosas nos han llevado a pistas que no han resultado como hubiéramos nosotros pensado, y se ha invertido un número de tiempo considerable. Advertimos que hay muchas cosas que se tienen que ahondar en la investigación", detalló.

