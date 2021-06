Denuncian presencia de 'camiones pirata'

Choferes de autobuses de transporte de personal, denunciaron ayer una supuesta competencia desleal por parte de transportistas foráneos que no cumplen con los requisitos para operar en la región Lagunera de Durango.

Por esta razón, acudieron a la Subsecretaría de Gobierno para exigir que cumplan y que se les dé prioridad a los trabajadores del volante de la localidad para la atención de nuevas empresas.

Raúl Martínez, presidente de la Coordinación de Transporte en La Laguna de Durango, informó que fue en abril pasado cuando se detectó la presencia de una nueva empresa procedente del bajío prestando sus servicios, lo cual se denunció ante las autoridades estatales, pero sin éxito.

"Nosotros nos manifestamos, metimos una inconformidad ante el gobernador (José Rosas Aispuro) y ante todas las instancias donde les informamos de la situación. Después de dos meses, a la fecha no hemos tenido respuesta alguna sobre esa inconformidad. Lo que pasa es que pasa el tiempo y esta empresa se sigue promocionando en otras empresas, haciéndonos competencia desleal" explicó el representante de los afectados, quienes se plantaron a las afueras de la Casa de Gobierno.

De acuerdo con Martínez, las unidades que se detectaron no portan permisos, no traen placas, "o sea, no lo sustenta legalmente nada, entonces, nos sentimos desplazados, afectados, una competencia desleal".

CHOFERES

Modernos

El subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez, explicó que su presencia obedece a las empresas que han llegado a la región y que exigen la modernización del transporte.

2

MIL

Choferes se ven afectados por esta situación, denunciada desde abril de 2021.

