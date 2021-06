Brad Pitt, Margot Robbie, Ovilia Wilde y Tobey Maguire compartirán pantalla en filme de Chazelle

Los actores Olivia Wilde, Spike Jonze, Phoebe Tonkin y Tobey Maguire fueron anunciadas como las últimas actualizaciones del elenco de "Babylon", la nueva y muy esperada película del director Damien Chazelle, quien es recordado por su pieza que ganó varios premios Oscar, La La Land.

La información fue publicada por la revista The Hollywood Press, donde se adelantó que Brad Pitt y Margot Robbie, quienes compartieron pantalla en Once Upon a Time in Hollywood, serán considerados como los protagonistas del largometraje.

La cinta metafílmica del estudio Paramount se basará en la cinematografía y su incursión en el mundo del cine sin audio.

Pitt y Robbie darán vida a dos estrellas de Hollywood en momentos muy diferentes de sus carreras, esta película también incluirá en su reparto a Jovan Adepo, Katherine Waterston y Li Jun Li.

"Babylon" será la primera película de Chazelle desde "First Man" (2018), un drama intimista sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y que contó con Ryan Gosling y Claire Foy como estrellas.

Este realizador estadounidense es uno de los directores con más presente y futuro de Hollywood gracias, sobre todo, al éxito de su musical "La La Land", que encabezaron Emma Stone y Ryan Gosling.

"La La Land" obtuvo 14 nominaciones a los Óscar, con las que igualó el récord de candidaturas de "Titanic" (1997) y "All About Eve" (1950), y finalmente se llevó 6 estatuillas, incluyendo la de mejor actriz para Stone y la de mejor dirección para Chazelle.