'Me quiero ir con mi papá'; carta de hijo de Xavier Ortiz genera preocupación a casi un año de su muerte

A poco menos de tres meses de cumplirse el primer aniversario luctuoso de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, su hijo de nueve años de edad ha generado preocupación en la familia.

En entrevista con Ventaneando, la mamá del menor, expareja del intérprete, expresó lo que vivió junto a su pequeño al decubrir una carta en la que expresaba su deseo de 'irse con su papá', un indicador de posible intento de suicidio.

La cartita que encontramos, que fue la alerta super roja, era que ‘me quiero ir con mi papá’, entonces eso nos tenía muy asustados. Yo pues sí temía que realmente llegara al punto donde pudiera dejar de verlo, porque la verdad veía que él sí se quería ir con su papá”, declaró.

Además, compartió que tuvo que llevar al menor de edad con expertos como psicólogos y psiquiatras para buscar una manera de ayudarlo en su dolor.

La psiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, o sea es muy bonito que lo recuerde, pero no al grado en el que no quiera vivir”, mencionó.

Su fallecimiento

El intérprete cometió suicidio en septiembre del 2020 tras varios meses de angustia y depresión por problemas económicos, según declararon sus familiares y allegados.

Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara — Olga Ortiz Ramirez (@quimicaolga) September 7, 2020

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 01 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.