Por favor toma terapia: Bárbara de Regil a quienes no les gusta su contenido

La influencer 'fitness' Bárbara de Regil, volvió a dar de qué hablar en las redes sociales; ahora, con un 'fuerte' mensaje para las personas que ven su contenido, pero lo hacen para criticar y atacar.

“Te quiero pedir un favor a ti persona que se mete a ver todo lo que hago para criticarme o persona que me sigue y me odia. Ódiame, si no te gusta lo que hago, júzgame por lo que digo, lincharme.. pero hazlo desde el hoyo desde el que estoy segura que vives, porque nadie que es feliz se toma el tiempo de tratar de apagar el brillo de otros; así que el favor es que tomes terapia”, expresó en su más reciente video de Instagram.

Además, aseguró 'conocer' a sus 'haters', pues describe como 'obvio' que una persona que odia y lanza críticas e insultos, es una que no está feliz con su vida, ni tiene éxito en sus proyectos.

“Cuando una persona tóxica, una persona infeliz, sin éxito propio, cuando una persona que vive en la oscuridad no puede controlarte, entonces va a tratar de controlar lo que los demás opinan de ti. La información errónea siempre se va a sentir injusta, pero debes estar confiada en que las personas, eventualmente, verán la verdad”, declaró.

Recordó también el escándalo que originó la pérdida de seguidores hace un par de semanas, y reiteró que se ha trabajado 'arduamente' en la mejora constante de su marca de proteínas y suplementos alimenticios.

“Hemos hecho todo el esfuerzo por cumplir con los cambios en etiqueta y fórmula que ha requerido COFEPRIS. Mi intención siempre ha sido, fue y es desarrollar un producto de calidad que sea seguro para ustedes, para mí, para mi hija y para mi mamá”, finalizó.