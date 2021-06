Kunno 'sonroja' a Lambda García en HOY con 'fuertes' declaraciones

Kunno, uno de los 'tiktokers' más famosos que surgió en el Internet a raíz de la pandemia, se encuentra de estreno con un nuevo tema musical llamado 'crush', por lo que ha acudido a distintos programas de televisión para promocionarlo.

El programa HOY, a quien él llama 'casa', fue uno de los primeros en alzar la mano para tenerlo como invitado especial; dicha transmisión fue este miércoles junto a Lambda García y Andrea Escalona en la sección de 'Súbete a la Nuve'.

“¡Qué hermosa me veo! ¿A poco no? Feliz de estar de regreso en casa... (Estoy) súper bien, gracias a Dios, que bueno estar de nuevo en casa. Me encanta verlos y nada más platicarles lo que vamos a hacer", dijo el influencer en la apertura de la sección.

Para cuestionarlo sobre su nuevo tema, Lambda bromeó sobre la dedicatoria del mismo, sin embargo, Kunno 'no entendió' y compartió el amor que le tiene al conductor de 34 años.

"Es para alguien que está junto a mí... sí, la canción es para ti Lambda, eres mi crush, siempre lo ha sido, desde que vine aquí por primera vez", declaró.

Rápidamente García se llevó las manos al rostro en señal de sorpresa y todos los presentes rieron al respecto.

El video no tardó en ser llevado a las plataformas digitales y compartido por cientos de fans de Kunno, quienes apoyan la 'posible relación' entre los dos.