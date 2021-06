Windows 11 llega de manera oficial; Microsoft sorprende con su nuevo sistema operativo

A través de un evento virtual, el 'gigante de la tecnología' mostró la próxima versión de su sistema operativo, el cual se lanza a seis años de su antecesor, Windows 10.

Diseño

Similar a las características del diseño que se filtró la semana pasada en la red, Windows 11 presenta un cambio significativo en su menú de inicio, así como en el resto de íconos de la barra de tareas, pues ahora, contrario a aparecer del lado izquierdo, estos se ubican en el centro.

Cabe señalar que ahora el menú de inicio ya no se encuentra pegado a la barra de tareas, sino que aparece flotando en la pantalla como si se tratara de una ventana.

Otro cambio que resalta bastante y que busca facilitar las tareas del usuario, es el control respecto a las ventanas y su acomodo, pues a través de la función 'Snap Layouts', es posible ajustarlas con diferentes tamaños y formas, detalle que ya se había visto en la filtración de imágenes del nuevo sistema operativo de Microsoft.

Los 'Widgets' están de vuelta y ahora con el apoyo de Inteligencia Artificial es posible encontrar contenido de nuestro gusto, similar a como ocurre con el feed de noticias de Windows 10, según recoge el portal de Xataka.

Get 3 minutes closer to the release of #Windows11 #MicrosoftEvent pic.twitter.com/qI55tvG6wK