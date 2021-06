Puente peatonal colapsa sobre autopista en Washington

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron cerca del medio día cuando la estructura del puente colapsó repentinamente sobre la carretera interestatal DC-295.

Un camión de aproximadamente cuatro metros de largo que transportaba diésel, se vio involucrado en el accidente al quedar aplastado por la enorme estructura metálica, provocando que el combustible quedará regado entre el pavimento.

Pese a lo aparatoso que resultaron los hechos, no se registraron víctimas mortales y las personas afectadas no poseen lesiones de gravedad, según reportes oficiales.

A través de redes sociales trascendieron videos y fotografías del incidente.

