AMLO niega espiar a periodistas y activistas críticos contra su Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario destacó la lucha anticorrupción emprendida por su administración, señalando que se avanza en su combate "como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio".

En otro tema, López Obrador negó espiar a periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos críticos con su Gobierno, como publicó el diario El Universal.

"No tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar, es falso. No tiene sentido (investigar) porque es falso, totalmente, es que este periódico se dedica a difamar, es el hampa del periodismo", manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente exhibió en Palacio Nacional el texto de El Universal que denuncia el presunto espionaje de áreas de seguridad civil y militar para "presionar, amedrentar e intimidar".

El artículo, que cita a activistas como Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) en México, señala espionaje en contra de columnistas de alto perfil, como Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Raymundo Riva Palacio.

"¿Para qué los vamos a espiar, de veras? Si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no somos como ellos, ni como sus jefes", respondió López Obrador.

La polémica ocurre mientras México se ha consolidado como el país más peligroso para el periodismo del hemisferio occidental, según el CPJ, con 19 asesinatos de periodistas en relación a su profesión contabilizados por Artículo 19 desde el inicio del sexenio de López Obrador en 2018.

Tan solo en la última semana han asesinados tres periodistas: Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, Felipe Enrique García en Estado de México, y Saúl Tijerina Rentería en Coahuila.

Sin embargo, el presidente rechazó tener relación con la violencia pese a recibir críticas de organizaciones internacionales por sus ataques y estigmatización de la prensa.

"Sí, pues el presidente (es) malísimo, populista, comunista, autoritario, mesías, que persigue periodistas, que limita la libertad de expresión, que censura, algo nunca visto en México y que además ya no les da dinero a los periodistas", manifestó con sarcasmo.

La controversia también sucede ante la aprobación del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el que el Gobierno de México obligará a los usuarios a compartir sus datos biométricos, como la huella digital y el iris, para acceder a un celular.

La nota de El Universal señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ordenó espiar a periodistas que criticaron este padrón.

"No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, y segundo, qué sentido tiene, qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros. ¿Les digo algo? Con toda franqueza, no leo una columna de estos señores porque no hace falta", insistió López Obrador.