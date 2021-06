Kalimba pide tener cuidado a la hora de acusar a los hombres

El cantante Kalimba opinó sobre los señalamientos que han hecho varias mujeres hacia los hombres, ya que, según comentó, pueden destruir sus carreras si no son reales.

El exintegrante de OV7 platicó con el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, de las acusaciones hechas por Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán.

En la emisión de Radio Fórmula dijo que está muy bien que las féminas no se queden calladas, siempre y cuando hablen con la verdad, ya que, en su caso, cuando él fue involucrado en un supuesto caso de violación en 2010 su trayectoria se vio notoriamente afectada.

"Es tan justo que muchas mujeres que han vivido esto salgan a denunciarlo, es absolutamente justo. Yo vengo de un matriarcado, fui criado por mujeres y admiro cómo muchas han educado a sus hijos".

En ese sentido, el intérprete de Tocando fondo externó que hoy en día cualquier persona criminaliza en redes sociales, sin tener evidencias reales de lo que se está mencionando.

"Creo que también y desgraciadamente vivimos en una época tan de cristal que lo que sale de tu boca, sea verdad o no, destruye a familias enteras, carreras enteras, a íconos en todas las áreas, no solo de artistas", relató.

El cantante manifestó que de igual manera hay hombres que sufren acoso; sin embargo, si ellos hablan, no se les toma en cuenta como está ocurriendo en la actualidad con las mujeres.

"Estamos viviendo en una época de cristal donde todo mundo se está indignando por cosas que no vive. Yo lo viví hace 11 años cuando no había época de cristal, hace 11 años había gente indignada conmigo por algo que no hice. Yo decía: '¿Por qué estás enojado conmigo si tú ni siquiera estabas ahí? Al que están destruyendo es a mí y todavía estás enojado conmigo'", afirmó.

Kalimba añadió que él está de acuerdo con el empoderamiento femenino y lo respeta; sin embargo, sostuvo que se está cayendo en una desigualdad tal que "si una mujer abre la boca, destruye a un hombre por completo".