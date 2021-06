Integrante de Blink-182 padece cáncer

El mundo de la música sufrió un duro golpe el día de ayer, luego de que el cofundador de la banda Blink-182, Mark Hoppus, revelara que fue diagnosticado con cáncer, por lo que ha estado sometido a quimioterapia desde hace tres meses.

El anuncio se dio por medio de sus redes sociales, donde sus numerosos seguidores lamentaron la noticia, deseándole una pronta recuperación.

Hoppus mostró el lado más esperanzador del proceso, además de haber agradecido a sus médicos por la atención que está recibiendo.

"Tengo cáncer, esto apesta y estoy asustado, pero al mismo tiempo me siento bendecido con los increíbles doctores y la increíble familia que me ha acompañado a través de esto. Aun me quedan meses de tratamiento por delante, pero trato de mantenerme esperanzado y positivo.

De la misma forma, el músico de 49 años, también expresó que espera poder ofrecer a sus seguidores un concierto que permita la cercanía entre ellos.

"No puedo esperar estar libre de cáncer y verlos a todos ustedes en un concierto en el futuro cercano. Los amo a todos".

Mark Hoppus es originario de California, fue cofundador de la famosa banda Blink-182, conocida por canciones como "I miss you" y "With you", donde Hoppus destaca como bajista y segunda voz.