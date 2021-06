'Traes muy raspadas tus rodillitas'; maquillista a Bárbara de Regil sobre su ascenso en TV

A pocas semanas de que Bárbara de Regil rompiera el silencio por las acusaciones que estaba haciendo el nutriólogo Aries Terrón, otro personaje se sumó a quienes la acusan de mal trato y discriminación.

Fue Xavier Kuri, un maquillista que laboró para ella a inicios de su carrera hace aproximadamente una década.

"Yo la conozco, trabajé para ella más de tres años y ¿cómo me pago? Con lo peor. Me trató como la basura; me humillaron y me amedrentaron", comentó en su video.

Además, el artista dio a entender que Bárbara mantuvo relaciones con Giovanni Dos Santos, expareja de Belinda y otros futbolistas y empresarios para conseguir oportunidades laborales.

"¿Ya se te olvidó como conseguiste todos esos protagónicos? Traes muy raspadas tus rodillitas mi amor, pero cada quien llega a lograr lo que quiere como puede", destacó.

"No digas que la gente se quiere colgar de tu fama, cuando tú te cuelgas de los demás. Tu papel es inventaste historias y vivir una farsa", finalizó en el material que ya acumula más de 10 mil reproducciones en otras plataformas externas a TikTok.