María Becerra es la nueva artista Apple Music

La estrella del pop urbano de Argentina, María Becerra, fue seleccionada este mes para formar parte del programa Up Next Latam de Apple Music, una de las plataformas más importantes de música digital en el mundo.

Dentro de esta plataforma la música de la originaria de Quilmes se ha elevado con éxito por toda América Latina y comienza a romper cada día más fronteras.

Cada mes, el equipo editorial de Apple Music selecciona a artistas emergentes para destacar a través del programa Up Next.

En junio, Becerra fue seleccionada por el equipo editorial de Latam como la última artista Up Next Latam 2021. Para María, haber nacido en Argentina y lograr que su música se globalice ha sido un gran logro.

"Cuando Apple Music me informó sobre esta noticia, no podía creerlo. Estoy muy, muy contenta y entusiasmada por ser la nueva Up Next! Artist. Muchas gracias por la oportunidad, vamos a romper. Skirsssss!" comenta María Becerra en un comunicado.

La incursión de Becerra a Up Next Latam de Apple Music no es casualidad, se produce después de de una larga lista de éxitos en su carrera musical.

Su último lanzamiento, Cazame, con el rapero argentino Tiago PZK tiene más de 10 millones de visitas en YouTube. La colaboración que realizó con la superestrella colombiana J Balvin en el tema Qué más pues, alcanzó el número uno en los videos de tendencia musicales en dicha plataforma.

Esta semana, la llamada "Nena de Argentina" aparecerá en una nueva colaboración en el tema Bobo al lado de Mariah Angeliq y Bad Gyal. María también hizo historia en la lista Billboard Hot 100 de Argentina.