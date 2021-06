Pareja resulta herida tras accidente de moto en la colonia Aviación de Torreón

l4gun4

Hoy, 10:03 am

publicado por: jhon morder MMMM

en este caso si venia atrás la moto y arrebazó imprudentemente al dar vuelta a la izquierda, ellos son los culpables, me cae mal la gente que tu estando al frente, te quieren hacer el gane, el que viene atrás de ti, no lo hagan, y esperen su turno, no sean impulsivos.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0