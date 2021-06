Señala regidora de Lerdo que falsificaron su firma para entregar despensas

La regidora de Morena, Gloria Torres, aseguró que una persona del Ayuntamiento de Lerdo falsificó su firma para entregar despensas que deberían ser destinadas a personas de escasos recursos económicos y que fueron compradas con dinero público del Municipio.

Torres manifestó desconocer cuántas veces habrá pasado tal situación pues cada regidor tiene derecho a que el Municipio le otorgue despensas para labores de gestorías en favor de personas que lo requieran. En dicha relación fueron 30 despensas las que aparecen a nombre de la regidora, quien no supo en su momento a quiénes sería dirigidas. Los ediles reciben esa cantidad de despensas de manera periódica.

La edil también negó desconocer que varios de los beneficiarios eran de la misma familia que está relacionada con acarreo de votos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con los funcionarios cercanos al secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara.

"Lo que pasa es que a mí me dijeron que eran para un tema de gente de la Iglesia pero yo puedo asegurar que yo no firmé esa relación, ya antes yo había denunciado que me habían falsificado mi firma y fue la exasistente que tenía y que denunció al otro profesor de Morena por acoso", declaró Torres.

La regidora mencionó que hizo llegar esta queja a la contraloría municipal de Lerdo con la finalidad de que se pueda revisar esta situación que ha estado ocurriendo.

Expresó que desconocía que el señor Salvador Rodríguez y su familia eran gente cercana al secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara, por lo que lamentó que la entrega de despensas se esté realizando con fines políticos a favor del PRI.

Por otra parte, la dirección de Atención Ciudadana confirmó que la mayoría de las despensas que son gestionadas en el Ayuntamiento se realizan directamente en el despacho o a través de los regidores. De esta manera, fueron gestionadas otras despensas por el juez municipal, Óscar Facio, para sus amistades de la abogacía y funcionarios.