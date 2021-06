Selena Gómez regresa por la puerta grande

Selena Gómez sorprendió recientemente a sus seguidores con la noticia de su regreso a las pantallas dentro de dos producciones que muy pronto verán la luz.

El primer proyecto, en el que participará la artista estadounidense será en Hotel Transilvania Transformanía donde prestó nuevamente su voz a "Mavis" para última película de la distinguida y divertida familia de "Drácula" .

La intérprete es productora ejecutiva de esta última entrega que tendrá como fecha de lanzamiento el 23 de Julio de este año.

Su segunda participación será en la serie Only Murders In The Building, en donde dará vida al personaje de "Mabel". Selena colaborará con Steve Martin y Amy Ryan que al igual que ella compartirán una obsesión por los crímenes y asesinatos producto de la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de la ciudad de Nueva York.

La serie se estrena el próximo 31 de agosto por la plataforma de "streaming" Hulu. Recientemente Selena dio a conocer el avance de esta serie que estará llena de mucho suspenso y adrenalina.

La artista se encuentra trabajando en varias producciones musicales junto a su compañía disquera Interscope Records que de seguro se robarán el corazón de todos sus seguidores.