'Me encanta la Comarca Lagunera'; Pepe Aguilar anuncia show en Torreón

Sus padres ya no están a su lado, sin embargo, sabe bien que lo acompañan adonde sea de forma espiritual y eso lo motiva siempre a dar lo mejor de sí en todas sus facetas.

Hace 14 años Pepe Aguilar vio partir a su padre, Antonio Aguilar, y apenas en noviembre pasado su madre, Flor Silvestre, dejó de existir. El intérprete de Prometiste abrió su corazón en una charla exclusiva con El Siglo de Torreón y compartió lo mucho que añora a sus progenitores.

"Tengo 52 años y créanme que uno nunca deja de extrañar a sus padres. Mi papá murió hace más de una década y mi madre se fue en noviembre pasado. Ellos son para mí un gran motivo de inspiración, dejaron ejemplos muy bonitos dignos de seguir.

"Sin duda, con el show de Jaripeo sin fronteras les rindo homenaje a ellos, ya que estamos siguiendo sus pasos y sus enseñanzas. Le damos continuidad a sus ideas con un toque de evolución", manifestó.

La familia Aguilar ha dejado huella en la Comarca Lagunera. Recuerda Pepe que Antonio y Flor lo traían desde niño; desde entonces sintió una empatía con la región que ha crecido no solo en él, sino también en sus hijos Leonardo y Ángela.

"Tengo recuerdos muy gratos de La Laguna. Fui un infante muy feliz que siempre andaba con mis papás por todos lados, había lugares que me gustaban más que otros y Torreón era y es uno de ellos. Ya de adolescente me di cuenta de que había y hay mujeres guapísimas, además de la gastronomía lagunera, que siempre me ha fascinado; me encanta la Comarca".

Pepe informó que se siente emocionado de retornar a la localidad los días 25 y 26 de junio y aclaró que no quiere que nadie salga enfermo del espectáculo, por lo que pidió a los asistentes acatar las medidas sanitarias.

"No queremos que los fans vayan a divertirse y se contagien de COVID-19, entonces estamos tomando las precauciones pertinentes como la sana distancia, la cual se obtiene con una capacidad menor de público; se va a sanitizar el lugar y evidentemente les pedimos que usen sus cubrebocas a todas las personas que nos acompañen", dijo.

En ese sentido, Pepe explicó que el mayor reto a la hora de realizar espectáculos en tiempos de pandemia es justamente que los espectadores acaten las recomendaciones.

"Llevar un control que sí se ejerza es difícil, pero lo hemos logrado. Tanto en Aguascalientes como en León, donde ya nos presentamos, la gente acató las indicaciones. Ahora, por el lado económico hemos sufrido bastante, estamos ganando la mitad; sin embargo, yo entré al negocio de la música porque me encanta, así que no hay que dejarnos vencer y debemos adaptarnos a esta nueva realidad para salir adelante".

Aguilar comentó que tanto él como su hermano Toño y sus hijos Ángela y Leonardo han renovado sus participaciones dentro del Jaripeo sin fronteras.

"Todos traemos música nueva. Yo estoy estrenando el sencillo Traigo ganas, que compuse con Edén Muñoz; la rola lleva 12 millones de reproducciones en YouTube en tres semanas. Estoy feliz del recibimiento que está teniendo la rola; Ángela y Leonardo también llegarán a Torreón con rolas recientes", dijo el artista y agregó que en esta contingencia produjo un total de 76 canciones.

A pregunta expresa, Pepe Aguilar reveló que "trae ganas", pensando en su mencionado "single", que de igual manera ha arrasado en "streams" en las plataformas.

"Tengo muchas ganas de seguir viviendo, de aprovechar este tiempo que Dios me da, de seguir trabajando y de que mi familia siga conmigo", mencionó entusiasmado.

Antes de finalizar la charla, que se efectuó desde su rancho en Zacatecas, el cantante expresó que lo ha sacrificado todo por seguir sus sueños musicales.

"Yo no tengo vida, más que la profesional y la familiar. No tengo amigos porque no tengo oportunidad de seguir una amistad y es que siempre estoy de viaje o creando, luego uno se siente incomprendido porque las personas piensan que uno es sangrón; pero pues no, nada más estoy trabajando todo el tiempo".