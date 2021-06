Kamala Harris irá a frontera sur a ver destrucción que ha creado: Donald Trump

Luego de que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anunciara que irá a la frontera sur de Estados Unidos, el exmandatario Donald Trump afirmó que ese viaje no se realizaría si él no hubiera anunciado una visita la próxima semana, y acusó a la administración de Joe Biden de causar "muerte y destrucción" con sus políticas proinmigrantes.

"Después de meses de ignorar la crisis en la frontera sur, es grandioso que hayamos logrado que Kamala Harris finalmente vaya y vea la tremenda destrucción y muerte que han creado, un resultado directo de que Biden haya puesto fin a mis políticas muy duras, pero justas en la frontera", señaló Trump en una declaración difundida por medios estadounidenses.

Aseguró que "Harris y Biden recibieron la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos. Y ahora es, por mucho, la peor en la historia" del país.

Según Trump, el viaje de Harris no se habría programado si él no hubiera anunciado, la semana pasada, que visitará la frontera sur estadounidense el 30 de junio, acompañado por el gobernador de Texas, Greg Abbott. "Si el gobernador Abbott y yo no fuéramos allá la próxima semana, ella nunca habría ido".

Harris, responsable de la política para abordar la inmigración ilegal en el país, visitará el viernes la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Biden le encargó a Harris abordar las causas fundamentales que empujan a emigrar a miles de habitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras y a principios de este mes viajó a Guatemala y México para abordar el asunto.