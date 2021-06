Al menos en Torreón, en la actualidad solo tiene un 2.5 por ciento de contagios de la COVID-19, aseguró el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez.

Por lo anterior, sostuvo que en Coahuila se ha vacunado alrededor de 700 mil mínimo con una dosis, por lo que considera que se tiene un buen avance ya que desde hace tres meses la entidad se encuentra en semáforo verde y la ocupación hospitalaria está en un tres por ciento.

“Estuve revisando los contagios en Torreón, estamos al rededor del 2.5 por ciento y llegamos a estar en un 50 por ciento de contagios. De todas las pruebas tomadas la positividad era del 50%, ahorita estamos en el 2.5 por ciento en La laguna”, afirmó.

Destacó que en la actualidad ya se tiene un 20 por ciento de la población vacunada en Coahuila, y no falta mucho para llegar al 30 por ciento.

“Este virus no tiene palabra, pero ya con un 30 o 40 por ciento de vacunación estamos del otro lado”, expuso.

Asimismo y en cuanto a las variantes se que se han encontrado, indicó que las vacunas con las que cuenta Coahuila en la actualidad son eficientes incluso para estas variantes.

Por lo anterior, reveló que en el estado se han presentado once variantes, sin embargo no se les ha dado importancia, ya que no son más contagiosas ni mortales, por lo que las vacunas con las que se cuenta si las cubre.