Muerte al verano, la banda rockera que muestra la violencia regia

Román es el baterista que siempre "está chingando" y a veces hace reír; Jorge el bajista a quien nadie le enseñó a tocar y es el menos popular; Rata el vocalista que no sabe pronunciar la S y Dante el guitarrista organizador.

Los cuatro forman parte de un grupo de death metal que son elegidos para abrirle un concierto a su banda favorita y, todo marcha bien, hasta la llegada de Lucy, novia del hermano de Dante, quien está en coma.

"Muerte al verano", película que está en cartelera, se sitúa en un violento Nuevo León, donde los adolescentes eligen vivir los problemas cotidianos de su edad.

"Supongo que sí y no me había dado cuenta que era una película dedicada a mi gusto por la música, siempre he tocado y lo sigo haciendo", comenta Sebastián Padilla realizador de la película.

"Cuando comencé a escribir sólo era tratar de escupir curiosidades, anécdotas personales, era situarla en Monterrey y no tratar de ser una wanna be del DF (Ciudad de México), sino buscando tocar lo que hay aquí, que es muy vasto, no sé si es mejor que lo otro, pero es parte de este país que hace que se mueva", agrega.

La película es protagonizada por los hermanos Okamoto, Yojath ("Güeros") y Joshua ("El club"), Ana Valeria Becerril ("Las hijas de Abril") y Diego Lavalle.

Se filmó hace cuatro años y se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019, donde obtuvo comentarios favorables.

"Lucy es esta chava que llega como invitada a cuidar al novio en coma, pero es esta chava que aparentemente es desapegada y no le importan las consecuencias, solo quiere divertirse, pero si trae un trasfondo, trae algo cargando", comenta Ana Valeria.

"Es padre como estos personajes, siendo tan jóvenes, van priorizando a qué darle importancia, si a la violencia que existe en su contexto o escoger enamorarse, pelearse con los amigos y así, al final tienen problemas muy ordinarios en un contexto distópico", subraya.

Para su personaje Yojath se sometió a clases de guitarra y, junto con sus hermanos Joshua, cinco años mayor que él, aprovechó su experiencia de vida para pelearse en algún momento en la pantalla.

"Llegábamos al hotel (tras rodaje) y ni nos volteábamos a ver", bromea el histrión, "de chiquitos si nos peleábamos seguido en juego, nos gustaba practicar las luchas y todo eso, a cuadro, se ve muy real, natural, porque no había mucha diferencia.

"Muerte al verano" forma parte de las producciones nacionales que han decidido llegar primero a salas y no a plataformas digitales. Es producida por Gabriel Nuncio (Hilda y Cumbres), Alejandro Durán (Vaquero del mediodía) y Alexandro Aldrete (Mañana psicotrópica) también autor del guión.