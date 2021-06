Nicolás Sánchez se queda fuera del Querétaro por una lesión

Luego de que los Gallos del Querétaro anunciaron de manera oficial la llegada de Nicolás Sánchez como de sus refuerzos para el torneo Apertura 2021, el día de hoy informaron que tendrán que prescindir del jugador, ya que tras presentar los exámenes físicos se reveló que no podrá jugar los próximos meses por una lesión.

A través de un comunicado el equipo explicó que Nicolás Sánchez, no formará parte del plantel del Querétaro debido a que durante las pruebas médicas realizadas, se le diagnosticó una tendinitis aguda del tendón del cuádriceps (rodilla izquierda), rodilla inestable e hipotrofia muscular de músculo del cuádriceps izquierdo.

Por lo anterior, no podrá desarrollarse de manera “idónea” en la temporada, y como resultado no se completará su transferencia al Querétaro, equipo que le abrió las puertas luego de que ya no pudo continuar con los Rayados.

Ahora deberá buscar otro equipo que lo acepte con todo y la lesión, o de lo contrario tendrá que esperar hasta diciembre, ya que no lograría estar al cien por ciento para el torneo más próximo.

Queríamos verte vestido de y ⚫, hoy lo que más queremos es que te recuperes pronto. ¡Aguante, Nico! pic.twitter.com/YkasaSJ8SW — Club_Queretaro (@Club_Queretaro) June 23, 2021