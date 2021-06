Lucero crea la 'parodia perfecta' de su hija distraída ante los medios

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, se convirtió en video viral hace algunas semanas al mostrarse distraída en una entrevista virtual que sostenía con un medio nacional.

En el video aparece Lucerito platicando sobre su reacción ante una emocionante situación en su carrera, cuando se 'le va la onda', coloquialmente hablando, y se olvida por completo de lo que estaba hablando.

"Y entonces, estem, se me olvidó, ah ya me acordé, y entonces... se me olvidó", dice durante la charla.

No tardó mucho en convertirse en un audio viral de la plataforma de TikTok, donde cientos de usuarios crearon contenido imitando la situación y haciendo lip sync de su voz, sin embargo, su mamá, al parecer fue quien se llevó por completo el premio al mejor video.

En las imágenes aparece la cantante frente a la cámara gesticulando igual que su hija e imitando sus movimientos corporales.

Hasta ahora el material ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios que aseguran haberse confundido, pues en un inicio que llegaron a pensar que en realidad sí era la cantante quien estaba hablando ante la cámara.