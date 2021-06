‘¿Quién es la más odiada en México?’; comparan a Bárbara de Regil con Panini tras polémica con Karla Luna

Y es que en redes sociales, internautas revivieron la polémica de Panini y Karla Luna luego del rechazo que generó la primera por contraer matrimonio con Américo Garza, quien fuera esposo de su difunta amiga y compañera en Las Lavanderas.

Pese a que el escándalo se remonta desde 2014, usuarios retomaron el tema al comparar a Regil con Karla Panini, pues cibernautas creen que incluso podría superar el odio que la “lavandera” generó.

Esto después de que cientos de internautas pidieran “cancelar” a la intérprete de “Rosario Tijeras” en protesta por el supuesto acoso que habría ejercido contra Aries Terrón, el especialista en nutrición que expuso el fraude detrás de su proteína, Loving it.

“Ya no se quien es la persona más "Non grata" de México, si Karla Panini o Bárbara de Regil”, “Bárbara de Regil es la nueva Karla Panini”, “Bárbara de Regil es la 2da Karla Panini de México”, “¿Quién será la más odiada en México? una, atenta contra la amistad, las relaciones ajenas, la confianza y la moral. La otra, contra la inteligencia, el color de piel, la democracia y la salud”, se lee en algunos comentarios de Twitter.

Ya no se a quien es la persona más "Non grata" de México, si Karla Panini o Barbara de Regíl, pero que csm las dos por culeras.

Skyler, Karla Panini o Bárbara de Regil. Who do u hate the most?