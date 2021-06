¿Cómo podrás publicar tweets en Instagram?

Una de las ventajas, o desventajas de internet y las redes sociales, depende de a quién le preguntes, es que queda huella de todo lo que se publica. Es muy común que las personas pongan capturas de pantalla de otras plataformas sociales para demostrar, para bien o mal, que alguien dijo algo. Y ahora Twitter quiere hacer más fácil ese proceso, al menos con Instagram, en donde será posible publicar un tweet de manera directa.

Twitter informó que está probando una opción para compartir tweets directamente en Instagram. Sin embargo, la compañía aclaró que, por ahora, está implementando esta función solo en su aplicación para iOS.

Básicamente lo que permitirá es que, cuando se presione el botón de compartir debajo de un tweet, ahora aparecerá la opción de publicar en 'Historias' de Instagram. De esta manera ya no será necesario hacer una captura de pantalla para luego publicar la imagen, con otra ventaja, que ya no es necesario utilizar el almacenamiento del teléfono con fotografías que seguramente ya no volverás a utilizar.

Lo que sí vale la pena decir es que, si la persona que publicó el tweet decide borrarlo, cuando vayas a Instagram verás un mensaje de que el contenido ya no está disponible por lo que, sí de verdad se trata de algo importante de lo que quieres guardar evidencia, la recomendación sigue siendo tomarle una captura.

Hay que recordar que hace años, era posible publicar tus fotos de Instagram en Twitter fácilmente y aparecerían como tarjetas en los tweets. Sin embargo, en 2012, Instagram retiró el soporte para ellos para redirigir a más personas a su propia aplicación y sitio web. Ahora la función para compartir tweets parece ser un pequeño paso para que en el futuro volvamos a ver una mejor integración entre las plataformas.

La nueva función es una buena noticia para los amantes de estas redes sociales que han tenido una relación de amor y odio en el pasado. El cofundador y actual director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, era un fanático y un gran defensor de Instagram cuando se lanzó, incluso en algún momento sugirió que la empresa podría comprar el servicio para compartir fotos. Sin embargo, como sabemos, Facebook finalmente selló el trato al ofrecer mil millones de dólares, lo que no le gustó a Dorsey.

Adiós a las menciones

Otra función en la que está trabajando Twitter y podría interesarte evitará que te mencionen con un @ y tu nombre de usuario.

La plataforma sabe que para muchos usuarios es una molestia que alguien los arrobe en Twitter pues significa una constante llegada de notificaciones, que no siempre resultan de interés por lo que está creando una nueva herramienta que permitirá "deshacerse" de las menciones.

Según lo que dio a conocer un ingeniero de la empresa, cuando está función está disponible, las personas podrán retirarse de la conversación con solo seleccionar la opción de una mención en el menú de tres puntos en un tweet. Además, en caso de que una cuenta que no sigue lo mencione, recibirá una notificación especial junto con una opción para evitar que los etiqueten.

Twitter también informó que está pensando en los momentos en que las personas mencionan a un usuario en masa, por ejemplo cuando se trata de alguien involucrado en una tendencia de la que no quiere ser parte y también creará una notificación especial para eso.

Y, en caso de que solo por unas horas la persona quiera estar desconectada de lo que sucede en las redes sociales, la compañía dijo que la función se podrá usar para pausar las menciones durante un día, tres o siete.

Seguro las funciones de las que te hablamos hoy serán muy bien recibidas por miles de usuarios, sin embargo, hay que insistir en que solo se trata de pruebas de concepto. Por ahora, Twitter solo está buscando comentarios sobre las funciones que podría implementar más adelante.