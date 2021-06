¿Cómo lograr una entrevista de trabajo exitosa en línea?

La tecnología ha evolucionado drásticamente y las modalidades de trabajo han incursionado en la evolución, las entrevistas de trabajo en línea se han vuelto más populares que lo que pudieron ser hace algunos años.

Pensar en que te van a entrevistar por una cámara web mientras te encuentras en tu casa y la otra persona está desde otro lugar, podría parecer algo sencillo, pero los nervios también traicionan.

Te traemos algunos consejos para que la entrevista de trabajo sea completamente exitosa y obtengas ese puesto que tanto anhelas.

Es muy importante que un día antes no te desveles ya que no bastará con un buen filtro para que no se den cuenta de tus ojeras o mirada cansada. Toma un baño relajante, cena ligero y acuéstate a dormir.

Según sea la hora en la que te entrevisten, prepara un desayuno nutritivo pero a la vez nada pesado, eso evitará que a la hora de la reunión tengas sueño o te den ganas de ir al baño.

Arréglate como lo harías para ir presencialmente, ya sea con un traje y una corbata o unos jean y una camisa, pero recuerda que no vas a una fiesta con tus amigos, tendrás que verte presentable.

Procura acomodar el área donde estarás y escoger un sitio donde no se escuche mucho ruido y las personas que vivan contigo o se encuentren ahí, no vayan a pasar.

Al abrir tu computadora asegúrate de cerrar todas las pestañas que se encuentren abiertas, probar la cámara y que el micrófono funcione correctamente.

Coloca tu postura en una forma recta y no te olvides de sonreír.

Cuando inicie tu entrevista procura tener a la mano una libreta y una pluma donde poder hacer anotaciones o en donde tengas las dudas que quieres te aclaren sobre el trabajo.

No interrumpas al entrevistador y mientras él habla solo asiente con la cabeza o realiza señas señalando si todo está bien o está mal.

Si llegara a ocurrir algún incidente en el que se interrumpa la entrevista lo mejor será disculparse y pedir te permitan un momento para que puedas solucionar lo que ocurrió, para esto apaga tu cámara y silencia tu micrófono.

Y en todo momento no te olvides de estar relajado, no te pongas nervioso y disfruta de la experiencia laboral por la que estás pasando.