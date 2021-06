Los cantantes Nicki Nicole y ‘Trueno’ sorprenden a fans con anuncio

La cantante argentina Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores al confirmar que está comprometida con el rapero Mateo Palacios, mejor conocido como “Trueno”.

El anuncio fue dado a conocer por la artista de 20 años de edad mientras estaba en una transmisión de Twitch con el "streamer" Ibai, lo que generó alboroto en las redes sociales.

La noticia de su compromiso provocó sorpresa entre los fanáticos de la pareja debido a su edad. El rapero argentino tiene 19 años y la intérprete de “Mamichula”, 20.

En la transmisión de Twitch, Nicole compartió con los seguidores cómo fue la propuesta de matrimonio, pues Ibai le preguntó que si se veía casada pronto. Fue entonces que Nicki respondió que “de hecho sí, ya tengo el anillo”.

Para quienes seguían la emisión en tiempo real fue una sorpresa el futuro matrimonio de estos dos cantantes y más para Nicki, quien se encuentra en España para cumplir varios compromisos y que ha aprovechado para salir con sus amigas, como Ester Expósito.

“Él quería hacerlo en su terraza (de su casa en Boca) para que se vean los dos puentes, a mí me daba un poco de miedo la altura así que no podía. Él me pedía que me pare, me decía ‘necesito que te pares'”, contó Nicki en la transmisión.

A pesar de que la propuesta de matrimonio no fue como quería su novio, Nicki sorprendió aún más al mencionar que se lo propuso tres meses después de salir formalmente.

En cuanto a “Trueno”, confirmó la noticia con una publicación en Instagram.

"¿@nicki.nicole cómo no casarme así?, escribió junto a una foto de su amada.