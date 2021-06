Cyberpunk 2077 regresa a la PlayStation Store

Cyberpunk 2077 ha sido todo un dolor de cabeza para CD Projekt Red. La compañía prometió la mejor experiencia con nuevos modos de juego, muchas opciones de personalización que variarán el rumbo de la historia y vehículos increíbles. Sin embargo, en parte debido a la pandemia tuvo que retrasar su lanzamiento varias veces hasta que, en diciembre llegó a los usuarios que pronto se decepcionaron al encontrar una serie de errores y fallas a tal grado que el título dejó de venderse en la PlayStation Store. Sin embargo, ahora está de regreso.

El juego podrá estar de vuelta en la tienda de Sony, más de seis meses después de su eliminación, no obstante, la compañía está lanzando una advertencia para los propietarios de PS4: "Los usuarios pueden seguir experimentando algunos problemas de rendimiento con la edición de PS4 mientras seguimos mejorando la estabilidad en todas las plataformas", admitió CD Projekt Red.

Según la compañía desarrolladora de Cyberpunk 2077 por ahora solo las versiones del juego para PS4 Pro y PS5 proporcionarán la mejor experiencia en las consolas de Sony.

La lista de Sony para el título tiene una advertencia similar e, incluso, busca disuadir a los propietarios de PS4 de comprar el juego. "No se recomienda la compra para su uso en sistemas PS4", se lee en la página de la PlayStation Store.

Cyberpunk 2077 una complicada historia

Cyberpunk 2077 era uno de los títulos más esperados del 2020. Sin embargo, desde su lanzamiento en diciembre pasado los gamers comentaron sobre fallas y bugs que estropeaban la experiencia de juego, en especial en consolas. De hecho, quienes cuentan con una PC de gama alta no han tenido tantos problemas.

Para entender todos los tropiezos de este título hay que recordar que CD Projekt Red lo anunció en 2012 como un universo de ciencia ficción realista que brindaría, altas opciones de personalización, un mundo muy grande para explorar y, en general, una gran experiencia para los gamers. Sin embargo, la calidad del videojuego no ha sido cercana a lo prometido ni a lo mostrado en los trailers.

Debido a toda la expectativa alrededor de Cyberpunk 2077, cifras publicadas por la misma desarrolladora revelaron que 8 millones de personas ordenaron copias por adelantado previo a su lanzamiento; el 59% de ellas para PC y el 41% para consolas. Pero, días después del lanzamiento, el internet se llenó de malos comentarios y videos que mostraban algunas de las fallas.

Los más afectados fueron los dueños de Xbox One y PlayStation 4 pues no solo se encontraron con errores, también notaron que los gráficos, que se veían de gran calidad en los tráilers, no tenían la nitidez prometida durante las partidas. Además, uno de los fallos que más causó controversia fue el que permitía que se mostraran los genitales del personaje principal.

Aunque estas fallas podrían resultar divertidas para algunos, otros gamers estaban genuinamente molestos con la situación de Cyberpunk 2077 tanto que pidieron reembolsos y, tanto Sony como Microsoft accedieron a esta demanda y anunciaron que realizarían la devolución del dinero a quienes hubieran comprado el juego a través de sus tiendas. Pero Sony fue más allá y decidió sacar el título de su PlayStation Store.

Ahora CD Projekt Red afirma que ha ido solucionando gradualmente muchos de los primeros problemas de Cyberpunk 2077. No obstante sigue aclarando que todavía queda trabajo por hacer en las versiones de Xbox One y PS4. En ese sentido, anunció una actualización gratuita de próxima generación disponible en la segunda mitad de 2021 y más correcciones planeadas a lo largo del año.

Finalmente es importante destacar que, desde hace tiempo, la compañía hizo la aclaración de que estas mejoras no lograrán que el juego en consolas anteriores luzca como en una PC de alta gama o en una consola de nueva generación, pero "estará más cerca de esa experiencia".