Aún no han declarado emergencia por sequía en Durango

Ante la sequía que padecen los 39 municipios de Durango, el Gobierno estatal no ha logrado la declaratoria de emergencia para tener acceso a recursos extraordinarios por parte de la Federación bajo el argumento de que deberán esperar a que termine la temporada de lluvia y así evaluar los daños.

"Las pláticas que hemos tenido con el Gobierno federal, lamentablemente a este punto no hemos logrado la declaratoria de emergencia y realmente ya el territorio completo, los 39 municipios, están en una situación crítica o en sequía severa o en sequía extrema. No compartimos la idea de que para poder acceder a fondos extraordinarios en materia de protección civil en una declaratoria de emergencia tengamos que esperar a que concluya la temporada de lluvia porque eso nos dejaría fuera completamente de tiempo para poder atender necesidades que por su propia naturaleza son de emergencia", explicó Héctor Flores Ávalos, secretario general de Gobierno.

Indicó que basta con realizar un recorrido por la zona del semidesierto para constatar que la falta de lluvia no solo ha afectado la actividad productiva sino que incluso ha comenzado a afectar el abasto para el consumo humano.

Para Flores Ávalos, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) no solamente complica sino que compromete el no tener la certeza de cuánto sería el recurso que se otorgaría, así como las reglas de operación, que dijo evidentemente no son las mismas en la actualidad.

"De manera que nosotros ahí apelamos a que el Gobierno federal pueda revisar rápidamente esto y pueda darle una respuesta a la ciudadanía en este caso que nos interesa, de Durango", declaró.

Comentó que en varias ocasiones, el gobernador José Rosas Aispuro ha solicitado de manera directa el apoyo a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se declare la emergencia. "Que puedan en el uso de facultades discrecionales, que tiene la propia autoridad, que pueda decretar la emergencia de manera anticipada porque los efectos ya están y tiene tiempo que debió haberse declarado".

