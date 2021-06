Casa Blanca admite que no logrará meta de vacunación

La Administración estadounidense de Joe Biden aseguró que no logrará su objetivo de que el 70 por ciento de los adultos en el país estén parcialmente vacunados contra COVID-19 para el próximo 4 de julio.

Dicha meta no se concretará en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre la población joven de Estados Unidos.

De acuerdo a los últimos datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), indican que hasta ayer, más de 144 millones de estadounidenses mayores de 18 años, el 55.9 por ciento de la población, está completamente inmunizado, mientras que el 65.4 por ciento, que representa más de 168 millones de personas, cuenta con al menos una dosis.

Cabe recalcar que las tasas de vacunación varían de una zona a otra en la Unión Americana. Un total de 16 estados de EUA más el Distrito de Columbia han alcanzado la meta del 70 por ciento, mientras que Mississippi, Wyoming, Louisiana y Alabama cuentan con menos del 50 por ciento de los adultos a quienes se les ha administrado alguna dosis, según cifras de The New York Times.

El coordinador de la respuesta de la Casa Blanca contra el COVID-19, Jeff Zients, destacó en rueda de prensa los "asombrosos" logros alcanzados en los últimos meses, como haber conseguido rebajar los casos de la enfermedad en un 90 por ciento desde comienzos de año.

Asimismo, Zients aseguró que para alcanzar el objetivo marcado en marzo por la Administración Biden de tener al 70 por ciento de los adultos con al menos una dosis para el 4 de julio, el Día de la Independencia de EUA, se van "a necesitar unas semanas extra".

"La realidad es que muchos jóvenes estadounidenses han sentido que el COVID-19 no es algo que les afecte y han estado menos interesados en ser vacunados", comentó Zients.

"Nos queda trabajo por hacer en ese segmento", reflexionó, y apuntó que podría ser un problema "dado que la variante Delta está en alza" en el país.

Zients destacó que sí que se alcanzará la meta del 70 por ciento en los mayores de 27 años para el 4 de julio.

En ese sentido, ubrayó que, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero, el porcentaje de adultos vacunados ha pasado del 5 por ciento al 65 por ciento, y agregó que la vacunación continuará hasta acabar con el virus.

Freno

El 70 por ciento de los estadounidenses no contará con al menos una vacuna contra COVID-19 para el 4 de julio: *Dicha meta no se concretará en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre la población joven de Estados Unidos. *Cabe recalcar que las tasas de vacunación varían de una zona a otra en la Unión Americana. *En 16 estados ya se logró la meta mientras que en otros cuatro la tasa no supera el 50 por ciento.