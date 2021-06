Es importante incluir en la dieta diaria un consumo balanceado entre los diferentes tipos de alimentos; ya sean carnes, verduras y frutas o legumbres, por tal motivo conocer distintas opciones de alimentos beneficiosos para la salud es igual de significativo. Es por ello que hoy te contamos cuáles son los beneficios de la moringa según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La moringa es un género de arbustos y árboles con múltiples usos, sus hojas, raíces y vainas no maduras se consumen como hortaliza. No obstante, todas las partes del árbol -corteza, vainas, hojas, nueces, semillas, tubérculos, raíces y flores- son comestibles. Las hojas se utilizan frescas o secas y molidas en polvo.

El aceite de semilla de este alimento es dulce, no se pega, no se seca y no se enrancia, mientras que la torta hecha con semillas se utiliza para purificar el agua potable. Las semillas también se pueden comer verdes, tostadas, en polvo y en infusión se pueden utilizar para hacer curry.

Además, los productos hechos a base moringa tienen propiedades antibióticas, contra el tripanosoma y la hipotensión, antiespasmódicas, anti-ulcerosas, anti-inflamatorias, hipocolesterolémicas e hipoglucémicas, sostiene el portal de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

¿De dónde viene la moringa?

La moringa oleifera es la especie económicamente más valiosa y procede de Asia meridional, donde crece en las estribaciones del Himalaya, pero se cultiva extensamente en los trópicos. Pueden encontrarse hasta 9 especies al este de Etiopía, al norte de Kenia y en Somalia, siendo ocho de ellas endémicas en África.

La especie más común en México es la moringa oleifera, la cual es posible encontrar en la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, especialmente en la Depresión del Balsas, aunque también crece en la zona del Golfo y en varias partes de la península de Yucatán, de acuerdo con Mark Olson, doctor en Biología Evolutiva de la UNAM.

BENEFICIOS DE LA MORINGA

Este árbol, pertenece al orden de las Brassicales, en la que también se clasifica la col, el rábano, los berros y el brócoli, entre otros. Todas estas plantas producen isotiocianatos, moléculas con azufre, cianuro y azúcares, que son muy activas biológicamente.

En los mamíferos, los isotiocianatos incrementan los niveles de enzimas de destoxificación de fase dos, esto quiere decir que defienden al cuerpo de sustancias nocivas que ingerimos todos los días, refiere el doctor Olson.

Asimismo se ha demostrado que los isotiocianatos incrementan los niveles de las enzimas de destoxificación de fase dos, y se han realizado análisis que muestran que esto ayuda a disminuir la incidencia de cáncer en células in vitro, en animales y en varios estudios en humanos.

Debido a sus múltiples beneficios y a su bajo costo, desde hace décadas algunas organizaciones no gubernamentales la envían a poblaciones de escasos recursos, de ahí que se le conozca como "el árbol milagro".

Además, contiene calcio y vitamina A, por lo que se le utiliza en programas para prevenir ceguera infantil; sus semillas tienen 40 por ciento de ácido oleico de muy alta calidad.

El bagazo que queda de la planta posee una proteína coagulante que, en sitios donde no hay tratamiento de agua, puede ayudar en la primera etapa de purificación del líquido. Y sus tallos tienen 13 o 14 por ciento de proteínas, por lo que también es buen alimento para el ganado, según la UNAM.

¿Cómo hacer la infusión de moringa?

Los estudios realizados por el doctor Olsen y su equipo revelaron que la infusión en frío es la mejor opción para preservar los isotiocianatos contenidos en la planta, lo que significa agregarla en agua a temperatura ambiente unos 30 minutos antes de ingerirla, y la sugerencia es poner de 3 a 5 gramos de hoja seca en un litro de agua.

Sin embargo, advirtió que es importante que la gente evite los concentrados de la moringa, pues hay evidencia de que los isotiocianatos en muy altas dosis provocan alteraciones reproductivas, testiculares o aborto en animales.

