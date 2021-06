Una mujer de Torreón denunció en redes sociales que por su vestimenta, el pasado lunes le impidieron el acceso a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La molestia de la persona derechohabiente que prefirió no revelar su identidad fue por la manera en que el personal de seguridad se dirigió a ella. "No puedes entrar por cómo vienes vestida. No es la forma correcta, no está bien venir a un hospital así, en minifalda y tacones", fue lo primero que le dijo un hombre en el acceso de la clínica y que forma parte del personal de seguridad.

"Le digo, bueno, es que me quiero hacer un estudio y me dice: 'no es la forma correcta, no puedes entrar'. Estaba un guardia, un hombre, me empieza a señalar las piernas, a decirme que no es correcto, que no es la manera, muy grosero la verdad. Luego sale una guardia mujer y me dice lo mismo, que debería yo de elegir mejor mi ropa para ir a un hospital. Entonces yo le dije: '¡Ah caray!, yo no sabía que si me siento mal, tengo que tener un outfit (vestimenta) especial para enfermarme, fueron muy groseros la verdad y aparte me sentía mal", expuso.

Los hechos ocurrieron el lunes debido a que la mujer tenía una molestia en su mejilla derecha. Después de la discusión con el personal de seguridad, cuenta que salió una enfermera a explicarle que en la Unidad Médica había un Reglamento para el ingreso de la derechohabiencia, mismo que no es visible para quienes acuden al Hospital de Especialidades.

La afectada indicó que finalmente fueron dos médicos del Seguro Social quienes le apoyaron en su ingreso. "Yo ya estando adentro le pregunté a los doctores que cuál era la razón y me dicen que es un reglamento que puso la institución por protocolo COVID, pero los mismos médicos me dicen que no entienden por qué restringir o por qué decir que no llevar falda, short, o algo porque pues no es una forma de contagio del COVID, el COVID se contagia por aerosol, estando en contacto con ojos, nariz y boca", señaló.

El lunes por la tarde, la mujer hizo público el hecho en las redes sociales. Citando al Seguro Social, indicó que le habían negado la entrada a la clínica número 71 de Torreón porque "vengo en minifalda (realmente es vestido), o sea, ¿me niegas la atención médica por mi forma de vestir?, ¡Absurdo su "reglamento"! La persona derechohabiente recibió una llamada telefónica por parte del Seguro Social para pedirle disculpas. Le dijeron que sí hay un reglamento para el ingreso a las unidades médicas pero "que efectivamente hay formas para dárselo a conocer a la gente y para decirle a las personas si pueden entrar o no, y que debe haber criterio y evitar comentarios discriminatorios.

A NADIE SE LE NIEGA EL ACCESO: IMSS

Por su parte, el IMSS Coahuila a través de la UMAE número 71 puntualizó que a ninguna persona se le puede negar el acceso a las instalaciones por su vestimenta. Además de informar que a la mujer se le reagendaría la consulta y que se habló con el personal de seguridad quien negó los hechos antes descritos. En contraparte, la joven dijo que el mismo lunes recibió la atención médica.