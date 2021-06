La Adictiva sorprende con 'Huaraches empolvados'

Con motivo de las recientes celebraciones del Día del Padre en México y Estados Unidos, La Adictiva, no se podía quedar atrás sin dedicarle una canción a esa persona tan importante en la vida de cada ser humano: el papá.

Bajo el sello de Anval Music, los músicos lanzaron el tema inédito Huaraches empolvados, que ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

El tema fue escrito por Erika Vidrio, que está detrás de muchos de los grandes éxitos del género Regional Mexicano y fue producido por Anval Music.

Con la canción le rinden homenaje al padre amoroso, consejero y ejemplo a seguir, recordando y agradeciendo todo lo que hacen día tras día por sus hijos.

"Me enseñó la vida desde la pobreza pero con riqueza, eso me decía, desde muy chiquillo me enseñó a ganarle a la luz del día, gracias a sus manos saben trabajar las mías", dice parte de la letra de la canción dedicada tanto a aquellos padres que siguen con vida, como para aquellos que ya partieron.

En el tema, los "huaraches" son un tipo de zapato, lo usan como referencia de todo el camino que ha recorrido el padre y la sabiduría para hacer de sus hijos personas de bien.

"Es una canción que cantamos con todo el sentimiento porque somos padres y esta canción refleja todo lo que queremos ser para nuestros hijos como en su momento, nuestros padres lo fueron para nosotros: ese padre amoroso, consejero, sabio y que siempre estaba presente", expresó el vocalista de la agrupación, Memo Garza en un comunicado.

"Hoy honramos y agradecemos a esos padres que dan el 100 por sus hijos y por todo lo que nos enseñaron", agregaron en la misiva, los también vocalistas Isaac Salas y Jerry Corrales.

Recientemente, La Adictiva, que fue Artista del Mes de Mayo de Uforia, lanzó su álbum acústico Una intimidad adictiva, en celebración a todas las madres. Este es un álbum íntimo con canciones acústicas para sentirse más cerca de todo su público, con quien esperan reunirse muy pronto en un concierto en vivo, que ha sido imposible durante el pasado año por la situación actual. La producción discográfica incluye algunos de sus éxitos tales como La mejor solución, Escondidos, ¿Después de ti quién? y Llamada perdida.