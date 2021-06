'La casa de las flores' está de regreso

Uno de los grandes aciertos de Netflix Latinoamérica fue haber apostado por una historia con todo aquello que atrapa al público mexicano: Drama, romance, misterio y comedia.

La casa de las flores, producido por Manolo Caro y protagonizada por Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Verónica Castro (primera temporada), se destacó por ser tener los elementos de las novelas que atrapaban al espectador, pero sin dejar de lado la modernidad que quería reflejar en pantalla, lo que la llevó a ser una serie que logró vencer la brecha generacional.

Con tres exitosas temporadas, la producción está por poner punto final a la historia de la familia "de la Mora".

Luego del emotivo final en su última entrega, la historia está de regreso con una película que, según las palabras del propio director, estará llena de más drama familiar, pero esta vez, la pasión quedará a un lado, un aspecto recurrente en las temporada anteriores.

Para Manolo caro, esta fue una nueva oportunidad para traer a la familia de regreso, pero esta vez centrándose más en la familia. "Decidí dejar a un lado las escenas de sexo y centrarme más en la familia... un poco era una analogía de lo que estaba viviendo, y ahora estamos muy satisfechos por eso".

Para el productor, este era el giro en el que había estado trabajando. "Te puedo decir que estoy muy satisfecho, porque es una película relajada, amorosa, divertida y para pasar un buen rato. Sentarte con tu familia, con tu pareja, con tus amigos y darte cuenta que al final todo va a estar bien, y si no está bien, es porque no es el final", compartió con un periodista nacional.

¿DÓNDE COMENZARÁ LA NUEVA HISTORIA?

El día de hoy se estrena la película de La casa de las flores en Netflix, que, luego de haber pasado por las adversidades que trajo la pandemia, el director ha traído de regreso a los hermanos que tendrás que realizar una "misión especial" en su antigua casa.

Manolo no dio ninguna información extra, limitándose a decir que "revelará los secretos que aún viven en las paredes de la casa de la Mora", esto luego de que en la última temporada tuvieran que deshacerse de la casa, no sin antes cerrar con una esperada boda y un giro de tuerca que, si bien está alejada de la realidad, sigue siendo parte del "encanto" de la serie.

Dentro de la serie, el principal motor de la historia son los secretos revelados de una familia de sociedad que, aunque se esfuercen por dar su mejor cara a los demás y siempre manteniendo las apariencias, las cosas explotan cuando la amante del padre de familia comete suicidio en la florería de la familia, lo que los lleva a conocer la verdadera cara de todos en casa.

Partiendo de ello, Manolo retomará la línea que le dio sentido a la serie, dado que cuando las cosas parecen haberse tranquilizado, regresan los secretos y más dudas.

Luego de 33 episodios, la familia llega para una misión más a la plataforma de Netflix, con su elenco original y buscando revelar aquellos secretos que la familia tradicional se esforzaba en esconder.

¿EL FINAL?

Para Cecilia Suárez, el regreso de la familia "de la Mora" en un largometraje hace que dude de un final.

"Cuando se bajó la cortina, en la tercera temporada, realmente creíamos que era el final de La casa de las flores. Esta inquietud surgió a partir del confinamiento", explicó la actriz en entrevista con un medio nacional. Añadiendo que, si bien este nuevo proyecto surgió como una necesidad de divertir al público dadas las circunstancias, no sabe qué le depara en el futuro a su personaje "Paulina de la Mora".

Tras el estreno de la mini serie Alguien tiene que morir de Netflix el octubre pasado, otro producto de Manolo, explica que este ha tomado "inspiración" de la corriente "misteriosa" empleada en dicha producción para traer de regreso La casa de las flores.

"Hay muchísima acción en esta película, y ellos (los personajes) tienen un objetivo muy específico. Para todos los involucrados es regresar a un lugar de cariño y un lugar familiar donde nos sentimos muy cobijados por toda la familia que hacemos.

Cecilia hace hincapié en que al terminar de grabar la tercera temporada lo hicieron con un "hasta siempre", lo que la lleva a ser cautelosa el día de hoy.

"Ya no me atrevo a decir 'este es el final, en principio porque no soy yo quién decide eso y porque uno nunca sabe. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que uno nunca sabe".