Jersey de Carl Nassib de los Raiders es un éxito en ventas tras revelar que es gay

De acuerdo a Adam Schefter del portal ESPN, ninguna camiseta de otro jugador tuvo más ventas tras el anuncio sobre la orientación sexual de Nassib, cuyo jersey fue el más vendido en la plataforma Fanatics entre lunes y martes.

EL video en el que hace pública su sexualidad, recibió buenos comentarios, quien recibió felicitaciones de personalidades del deporte como Tae Davis, Saquon Barkley, Julian Edelman y Jason Collins, quien fue el primer jugador abiertamente gay de la NBA.

El propietario de los Raiders, equipo en el que juega Carl, dijo que la declaración no cambia su opinión de él como persona o como Raider.

Very proud of Carl Nassib! Incredibly happy for him and can’t wait to watch him play this upcoming season! https://t.co/kFaTF2EIcR