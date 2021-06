Ana Martín sorprende con atrevida foto de su juventud

La actriz mexicana Ana Martín ha dado de qué hablar tras compartir una reveladora imagen de su juventud con sus seguidores.

Y es que la artista de 75 años de edad causó furor en redes sociales luego de publicar una fotografía de cuando era una jovencita usando únicamente una chaqueta en la parte superior de su cuerpo y un mini short.

“Y así era la moda en los 60's. Sí soy yo y así nos vestíamos”, escribió al pie de la imagen en la que luce un estilo “punk” junto a una motocicleta.

Y así era la moda en los 60’s. Sí soy yo y así nos vestíamos. pic.twitter.com/Xs6qTkSunp — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 22, 2021

Tras publicar la foto de antaño, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar con halagos a su figura.

No conforme, Martín continuó deleitando a usuarios de internet con otra fotografía en bikini.

“De joven y es que amo la playa. Siempre me escapaba a Acapulco”, se lee en la descripción con la que acompañó la imagen.

De joven y es que amo la playa. Siempre me escapaba a Acapulco. pic.twitter.com/esh30o8Kuf — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 22, 2021

Recientemente, Martín ha hecho fuertes confesiones sobre su modo de pensar y actuar.

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, declaró la primera actriz en Twitter.

Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres. — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 21, 2021