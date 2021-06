Durango deberá esperar al final de la temporada de lluvias para lograr la declaratoria de emergencia por sequía

El Gobierno de Durango no ha logrado la declaratoria de emergencia ante la sequía que padecen los 39 municipios del estado, esto para tener acceso a recursos extraordinarios por parte del Gobierno Federal, bajo el argumento de que deberán esperar a que termine la temporada de lluvia y así evaluar los daños.

Para el secretario de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales, no solo complica sino que compromete el no tener la certeza de cuánto sería el recursos que se otorgaría así como las reglas de operación, que dijo evidentemente no son las mismas en la actualidad.

“De manera que nosotros ahí apelamos a que el Gobierno Federal pueda revisar rápidamente esto y pueda dar una respuesta a la ciudadanía en este caso que nos interesa, de Durango”, dijo.