Filtran imágenes de Halle Bailey como 'La Sirenita' en el rodaje de la película

En dichas fotografías captadas por los paparazzi, se puede ver a la joven actriz junto a su co-estrella, Jonah Hauer-King, quien interpreta al príncipe “Eric” en esta adaptación, filmando una de la escenas más icónicas del clásico animado.

Se trata del encuentro de "La Sirenita" con el príncipe luego de convertirse en humana. En la versión de 1989, dirigida por Ron Clements y John Musker, la princesita luce un atuendo que le improvisa "Scuttle" con una cortina.

Aunque el material es borroso, se puede distinguir a Halle Bailey portando la peculiar vestimenta.

En días anteriores se presentaron imágenes en las que se muestran a los actores durante el ensayo de la escena en la que "Ariel" salva a "Eric" del barco luego de la tormenta.

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL LIVE ACTION THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/VwnjxX48lI