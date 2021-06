Así es como tus datos personales podrían verse en peligro con publicaciones en redes sociales

Todos las hemos visto, en las redes sociales hay muchas publicaciones que nos invitan a divertirnos un poco y, con solo pensar en nuestra fecha de nacimiento y nuestro número celular nos permiten crear toda clase de combinaciones y descubrir el poema que nos representa, cómo se debería de llamar nuestro restaurante o libro y hasta cuál sería nuestro seudónimo si nos convirtiéramos en actores porno. Parece algo de lo más inocente, pero podría haber un peligro detrás.

Piensa cuántas veces has respondido a un post que te pide decir los últimos dígitos de tu celular, tu fecha de nacimiento y la letra de tu apellido, el resultado termina siendo de lo más gracioso y no dudas en ponerlo en los comentarios, sin saber que un ciberdelincuente podría querer esa información.

Puedes creer que es demasiado trabajo solo para obtener algunos datos que no parecen mucho para poder realizar un ataque, pero te equivocas. En primer lugar hay que señalar que uno de los errores que se cometen más a menudo es creer que nuestra información no es valiosa y que, por lo tanto, no hay alguien interesado en obtenerla. Te recordamos que entre más datos tengan más oportunidades de acertar y robar.

Por lo anterior es que los estafadores siempre están buscando nuevas técnicas para hacerse de los datos de los usuarios y no hay nada mejor que sean ellos mismos los que se los entreguen de manera voluntaria, es el caso de la técnica de la que te hablamos.

Este método resulta muy efectivo porque las personas no sienten que estén revelando información personal, lo cierto es que se están dejando pistas valiosas. Supongamos que contestas uno de estos juegos diciendo cuál es tu fecha de nacimiento y la inicial de tu nombre. Así, un delincuente podría saber, por ejemplo, que estás en edad de obtener la vacuna de COVID-19 y que cierto día de la semana recibirás la dosis, entonces, te envía un mensaje directo para confirmar tus datos y, de paso, te pido que le des clic a un enlace para recibir un beneficio. Es más difícil que dudes dado que se acerca con información verídica.

Y si ese caso te parece poco probable entonces considera que en internet vamos dejando un poco de nuestra información y que un delincuente solo tiene que juntar las piezas para armar un perfil completo y con él, estafarte a ti y, probablemente a tus contactos.

Sabemos que en ocasiones los resultados son muy graciosos y que compartirlo no parece algo peligroso pero más vale ser cuidadosos y, de preferencia, evitar compartir datos personales.

Otra técnica que se está utilizando

También a través de las redes sociales se ha detectado otra manera para intentar engañar a las personas. La compañía de ciberseguridad ESET informó de una modalidad de fraude que utiliza Facebook Live para robar los datos bancarios de las personas.

Los delincuentes utiliza transmisiones legítimas, realizadas desde las cuentas oficiales de personalidades famosas, para publicarlas como transmisiones en vivo desde cuentas falsas y suplantar así la identidad de estas figuras públicas y pedirle a las personas, a través del chat en Facebook, que participen en una dinámica en la que deben descifrar un acertijo visual.

Una vez resuelto el acertijo, las víctimas deberán publicar en los comentarios la respuesta para ser "elegibles" y así recibir un supuesto premio. Una vez que el usuario envía la respuesta, automáticamente desde la cuenta apócrifa se comunican por mensaje privado, indicando los pasos a seguir para reclamar el premio prometido, pero primero deberá compartir la publicación en su página principal, y luego deberá informar a amigos y familiares de esta "oportunidad".

Una vez se realiza el paso anterior recibe un mensaje con un enlace que dice "Registrarse" que lleva a un sitio en el cual debe ingresar sus datos personales, para supuestamente verificar que es una persona real y así obtener el premio. Al final no se obtiene ningún beneficio y el delincuente ya cuenta con información para robarle al usuario.

Así que te recomendamos tener mucho cuidado con lo que ves y compartes en tus redes sociales.