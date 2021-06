Protección Civil capacita a personal de la UJED ante un eventual regreso a las aulas en Gómez Palacio

Ante un eventual regreso a las aulas posiblemente para mediados del mes de agosto en las diferentes escuelas y facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango unidad Laguna, se ofreció un taller de capacitación por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil dirigido al personal administrativo y académico sobre los protocolos de seguridad ante la pandemia del COVID-19.

Héctor Flores Ávalos, secretario General de Gobierno, fue quien dio el banderazo de inicio y quien explicó que el regreso podría darse de forma híbrida, es decir, mantener las clases en línea y llevar a cabo clases presenciales, manteniendo una serie de protocolos para tener un “regreso seguro”.

“La instrucción del gobernador José Rosas Aispuro Torres, en ese sentido a todo el gabinete de Seguridad y de Salud, que privilegiemos que cualquier reactivación se dé de manera segura respetando los protocolos, que si bien no eliminan el riesgo, sí lo puedan disminuir lo mayor posible. Vivimos yo creo que ahorita un momento que con el semáforo verde hemos podido comenzar a reactivar algunas de estas cuestiones pero también estamos muy atentos en lo que está ocurriendo en él”, explicó.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil, José Guillermo Pacheco comentó que desde el mes de febrero se ha trabajado con la universidad para en el establecimiento de los protocolos para ese regreso seguro a las aulas, tras más de un año del inicio de la pandemia.

“Básicamente es establecer cuáles serían las condiciones de los protocolos de salud para el regreso a clases, qué es lo que se tiene que ver en base a la señalética, que tipo de instrumentos se tiene que ver en los salones, para contemplar la sana distancia, el uso del gel, cuestión de la sanitización”.

Pero también dijo, dejar en claro qué es el COVID-19. “Y cómo en su momento puede afectar al alumno en cualquier situación de riesgo, cómo poder detectar los primeros síntomas”:

Y es que recordó que de los 35 mil casos acumulados de COVID en la entidad, el 60 por ciento es en población de los 20 a los 40 años de edad, los cuales no han sido vacunados aún. “Por lo tanto tendríamos que tener perfectamente bien establecido lo que se ha manifestado como lo es el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y en su momento no participar en eventos masivos que eso ahorita una de la partes que hemos tratado de cuidar para no regresar a un camino de semáforo amarillo”.