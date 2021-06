Señalan a Andrea Meza por dar ‘mala imagen’ por tener novio y ser Miss Universo

A un mes de llevarse el título de Miss Universo en la 69 edición del certamen, la mexicana Andrea Meza ha recibido muy buenos comentarios sobre su labor en el puesto, sin embargo, hay a quienes 'no les parece' su actitud.

Tal es el caso de una seguidora que comentó una fotografía donde aparece Meza junto a su pareja, el influencer, Ryan Alonso, en la que la criticó por tener novio y dar una 'mala imagen' ante el puesto de Miss Universo.

"Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente da mala imagen", comentó.

Aunque recibió muchos comentarios negativos al respecto, la propia Andrea Meza no tardó en responder y dar 'cachetada con guante blanco'.

"Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposo, hijos, etc) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar 'distraída'. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor. Yo trabajo 100% entregada a mis labores y mis tiempos libres los manejo a mi gusto, sin esconderlos porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que sabe mantener un equilibro en su vida", respondió.

Ante su respuesta, seguidores lamentaron el hecho de que fue una mujer quien la criticó, pues suele ser un argumento machista y limitante.