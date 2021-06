LA VOZ DEL DIHABLO

¿Con cuál derecho nos sentimos libres de juzgarlo todo? ¿Quién nos otorga ese “poder”? En la era de la comunicación y la intolerancia, Helloween edita su decimosexto álbum de estudio, que lleva el mismo nombre de la banda, grabado por una alineación antes impensada (tres voces incluidas): Kai Hansen, Michael Kiske, AndiDeris, Michael Weikath, SaschaGerstner, MarkusGrosskopf y Daniel Loble.

El disco nace justo en la cúspide del “hate” como una práctica común y que cada día cobra nuevas dimensiones. Lo primero que habría que decir es que la banda alemana supo volver al mercado (incluso con material en físico) de una manera sagaz.

Hoy, es fácil buscar el nuevo trabajo de estos germanos y no encontrarlo a la primera, apenas dos días después de haber salido al mercado.

Desde hace meses, se dieron avisos y minutos de música nueva de Helloween, bastión del “power metal”. Lo primero fue un corte de más de 12 minutos, con su respectiva versión recortada para “single”. Luego llegaron un par más y a días de quesaliera el larga duración, hubo quien ya compartía alegremente las doce canciones y hasta sus “bonustracks”.

En mi opinión, el disco ya ganó, aun cuando apenas estoy en las primeras escuchas. Es “heavy”, “power” puro, con el sello de una agrupación que va para los 40 años de trayectoria; no son muchos los que pueden presumir llegar a este punto de esta forma y más aún, con nuevos bríos. Sin embargo, pronto saltan las voces tratando de destruirlo todo, de calificarlo y descalificarlo.

En lo que llevo, el disco me parece formidable. No sé si sea la emoción de por fin tenerlo al alcance o en realidad es una maravilla, pero hasta ahora, no hay queja. ¿Muy largo? Tal vez sí. El disco, sin canciones extra, supera la hora de duración; amén de las versiones dobles, japonesas y con “bonus”; divide incluso a los más acérrimos fans y ahí comienza una cerrada lucha sin razón.

Ahora que por fin el álbum está disponible en su totalidad, podemos entender cómo encaja Skyfall (con todo y sus 12 minutos) en la obra completa y por qué es la canción que cierra, a pesar de que se nos vendió como el primer sencillo en este año. Ese épico cierre del último tema comulga con el inicio del álbum, Out of the Glory; estamos ante una producción pocas veces vista. Será cuestión de que el tiempo ponga en su lugar al trabajo que hoy juzgamos con tanta naturalidad, un disco que incluye temas con tintes de himno.

Y sí, lo tiene todo. Una combinación de voces, guitarras y matices. Una batería confiable y precisa. Un bajo galopante y seguro. Una producción excelsa. Melodía, poder, velocidad, “riffs” memorables, portada artística, varias ediciones y canciones de regalo que, como es costumbre, no demeritan. Por el contrario, bien podrían haber entrado sin problema. Pero la mejor opinión la tiene cada quien; el arte es así, subjetivo, de apreciación; está bien apropiarnos de él.

Que cada quien tenga un juicio y su propia opinión es válido. Querer descalificar a otros, intrascendente. Buscar debatir, disfrutable. A fin de cuentas, cada uno sabe lo que consume, cómo lo hace y cómo lo goza. Hoy, pienso que este disco estará varias semanas en mi lista de reproducción, ¡al diablo las comparaciones! Hay que agradecer que tenemos Helloween para rato.

Por otro lado, la actividad en escenarios con público parece estar de regreso. El fin de semana pasado, se presentó Transmetal en Monterrey con un aforo del 30 % en el recinto donde se llevó a cabo el concierto. Enhorabuena. Esperemos que con orden y paciencia, poco a poco volvamos a la mayor “normalidad” posible.

Ayer, en la hermana ciudad de Gómez Palacio, Durango, la legendaria banda mexicana también hubo de presentarse ante el público lagunero, ya nos contarán quienes fueron qué tal se puso.

¿Qué más podemos decir de Transmetal que no se haya dicho ya? Los hermanos Partida y secuaces siguen vigentes, con un amplio repertorio de canciones, porque han estado ahí, tesoneros siempre. Su mérito hay. Además, son tipos muy amables y entregados a su fiel público.

Por fin, se respira algo de libertad, tanto para opinar como para asistir a eventos con gente de carne y hueso. El sábado, en la casa del Dihablo Fest, se llevó a cabo una edición más del esperado Hormiga Fest, evento que en 2020 tuvo que ser suspendido pero que por fin volvió a reunir a amigos para recordar a un querido guitarrista lagunero.

Por hoy, es todo. No dejen de cuidarse, nos vemos pronto. La Música del Dihablo [Facebook / YouTube] y @VozdelDihablo [Instagram y Twitter].