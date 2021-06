Liga MX y LaLiga hacen equipo para recuperar al futbol tocado económicamente por la pandemia

El futbol mexicano, el futbol mundial, se adaptó y se sigue adaptando a la pandemia, con el objetivo final de recuperarse.

El COVID-19 ha transformado la industria del balompié, la forma en que se ven los partidos, en que se consumen los productos es diferentes y un reto es transformar a una Liga de sólo organizadora de partidos, a un broker de activos para cambiar a estructura de ingresos.

Inició el Summit de la Liga MX, con una ponencia inicial dada por Mikel Arriola, presidente del balompié mexicano y Javier Tebas, presidente de la Liga de España.

COVID-19

Entre España y México hay un océano de distancia y por eso maneras diferentes en las que se enfrentó la pandemia, lo que acarreó pérdidas, pero también una nueva forma de hacerle frente a los desaguisados.

Javier Tebas recordó: "El futbol sin espectadores es menos futbol, por eso pusimos público virtual en los juegos a puerta cerrada. En el aspecto económico vino una pérdida millonaria, dejamos de ingresar 2,100 millones de euros (2,400 millones de dólares) desde marzo hasta ahora; los ingresos por y traspasos, es lo más afectado… Sí, se ha podido ahorrar 900 millones pero se han perdido 1000 millones netos".

Mikel Arriola mencionó a este respecto: "El haber tenido que cerrar la economía en marzo del año pasado fue brutal para el país y el futbol fue sensible a eso, porque apuestas en el ingreso por taquilla. En mayo (de 2019) cancelamos siete fechas más la Liguilla, perdimos el 35 por ciento del ingreso de equipos de manera mensual".

Mas había que levantarse: "Pudimos tener la capacidad de regresar para entregarle a la familia futbol en vivo, primero a través de la eLiga, y enseguida regresamos con los protocolos sanitarios, asumiendo que hoy no ha terminado la pandemia, ahora se han podido ingresar personas, el daño boquete ha sido de 4,400 millones de pesos, más de 150 millones de dólares. Se han ido recuperando algunos ingresos, pero no estamos normalizados".

El dirigente español, recordó que hubo un momento que en España, cuando se reactivaron los partidos, sólo volaban los aviones de los clubes. "En el inicio del virus, los contagios no eran tan claros, trabajamos en los entrenamientos, cápsulas, era más fácil cuando todo el mundo estaba encerrado… Luego los viajes y la vuelta a las competiciones fue otro reto. La Liga se encargó de organizar todos los viajes de todos los clubes. Debían de ser chárter cuando menos de 300 km. Había días que en España solo volaban los chárters de la Liga. En Palma de Mallorca no había hoteles, tuvimos que abrir un hotel para esto. Todos los clubes tenían un inspector de la Liga para que se cumplieran, desde los entrenamientos hasta los viajes, los lineamientos… Cuando regresamos en esa temporada, inició el problema de vestuarios, el contacto por el aire…. Instalamos 70 vestuarios portátiles en la Liga".

En México el punto álgido fue aquel juego entre Monterrey y América de la Jornada 2 del Guardianes 2021, donde hubo un brote importante de contagios y se tuvieron que tomar medidas extremas: "Se dio la gran polémica en el Monterrey-América cuando fallaron las ventanas y tuvimos 22 jugadores infectados, todos asintomáticos, sanos, pero con el virus. Ahí hicimos una junta de emergencia y les reiteré a los clubes que con solo nueve jugadores contagiados les permitíamos reprogramar. Todos aceptaron, ya había quienes pedían reprogramaciones… Y después vino la sanción a los jugadores, a uno de los principales futbolistas de la Liga, la primera de seis… Tuvimos un enero-febrero muy dramáticos, para dos o tres meses después bajarlo a cero. Algunas voces hablaban cerrar la competición, así que debimos fajarnos y no reprogramamos partidos".

EL RESURGIMIENTO

La manera de recuperar lo perdido, he venido de la mano de la tecnología: "Se duplicó el número de aplicaciones móviles de futbol en estos tiempos", señaló Arriola. "El seguimiento al futbol aumentó del 27 al 42 % y la televisión ha perdido diez puntos porcentuales. El medio sí pierde, no necesariamente el futbol. Consultar la información de futbol por Internet pasó del 7 al 37 por ciento. El número de personas que ven futbol en dos pantallas paso al 82 por ciento. Ahí no hay pérdida hay incremento. Los medios tradicionales se han contraído, los patrones de consumo han cambiado".

Javier Tebas como colofón mencionó que la tecnología se debe de tomar muy en cuenta, "no sólo para comparar un equipo con otro, sino también para saber en qué momento se debe de transmitir partidos, en qué momento se debe de vender productos y qué productos vender. El reto es transformar a una Liga de sólo organizadora de partidos, a un brokers de activos para cambiar la estructura de ingresos".