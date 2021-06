Acusan a Eugenio Derbez de 'maltrato animal' a su Bulldog, Fiona

El actor y productor Eugenio Derbez, fue criticado en redes sociales luego de compartir un video de su perrita Bulldog, conocida como Fiona, dormida sentada en el set de grabación.

"Mi pobre Fiona, acompañándome todos los días a filmar, a veces hasta las cinco, seis de la mañana. Quedándose dormida parada y sentada," compartió en el material.

Al ser extraído y compartido en otras plataformas, Eugenio recibió críticas y acusaciones de 'maltrato animal' al forzar a la perrita a estar despierta toda la noche y no tenerla en 'condiciones óptimas' en sus sets de grabación.

"Que no m**e, está bien que la lleve a todos lados y la disque “cuide” porque al ritmo que él tiene está bien c*brón, la va a venir matando del cansancio, donde no duerme", escribió un usuario.

Además aseguraron que para que un perrito sea considerado en condiciones de maltrato, no tiene que estar sucio o lastimado, sino que hay múltiples tipos de maltrato.

Aunque Eugenio siempre se ha mostrado a favor de los derechos de los animales e incluso modificó su alimentación para no consumir carne animal, las críticas 'abundaron' en este video.

"Vergüenza debería darle este post. Porque no le lleva una camita a todos lados si sabe que la va a exponer a jornadas largas de trabajo. Ya está viejita Fiona", comentaron.