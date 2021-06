Precio del melón sufre drástica caída en San Pedro

La semana pasada empezó la venta de melón en San Pedro y ya registra una caída en el precio, por lo que piden la intervención de la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado para que vigile la comercialización, pues el año pasado lo hicieron y prácticamente toda la temporada de cosechas se mantuvo en 4 pesos por kilo.

Los productores mencionaron que el precio abrió en 5 pesos el kilogramo y en muy pocos días los "coyotes" lo bajaron a 4 pesos y ayer al mediodía se cotizaba en 2.80 pesos por kilogramo, por lo que dijeron a esa cantidad no alcanzan a recuperar ni la inversión que hicieron para sembrar las parcelas.

"Apenas tenemos una semana que empezamos y ya se desplomó el precio, abrieron a 5 y luego a 4 y ahorita lo están recibiendo a 2.80, eso es baratísimo... no vamos a alcanzar a sacar ni la inversión porque todos los días se gasta... hay que pagar a los trabajadores que traemos en las huertas y es que ahorita nomás hay tres compradores y ellos están acaparando" dijo un productor del ejido José María Morelos.

El campesino expresó que como se "empalma" la producción de melón y sandía en Matamoros, los intermediarios se aprovechan, pues los amenazan con no comprarles e irse para allá a cargar y a los de Matamoros les dicen lo mismo y pues con tal de que no se les eche a perder el producto, optan por aceptar lo poco que ofrecen, "pues más vale poco que nada".

"Yo hablé para allá (a Matamoros) y me dijeron que estaba igual a 2.80 2.70 y muchos se van para allá con la esperanza de que les paguen más, pero les sale peor porque no sacan la gasolina que se gastan".

Otro productor del ejido El Venado dijo que en la mañana entregó un "viaje" y se lo pagaron en 3 pesos el kilogramo, pero para las 11:30 de la mañana esperaba en la fila para que le recibieran el producto y dijo que no sabía si le respetarían el mismo precio o le pagarían menos.

El señor insistió en que a 4 pesos, aunque es bajo el precio, les deja un margen de ganancia, pero reiteró que ven muy difícil que se los compren así, incluso dijo que probablemente el precio seguirá a la baja, puesto que todavía no alcanzan el "pico" de la producción, además advierten un incremento en la superficie sembrada de melón, pues con la cancelación de los programas para la siembra del algodón muchos campesinos optaron por sembrar melón, debido a que el año pasado se los compraron bien, pues el precio abrió a 10 pesos y durante toda la temporada se mantuvo en 4 pesos y eso también influye en la "desplome" de la comercialización.

"Le hacemos un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural a que vengan a vigilen como el año pasado, ahorita no se han parado, no se les ha visto que vengan a ayudar al campesino. No hay apoyos... desde que entró el Gobierno federal se canceló todo y en el Estado este año hubo nada", dijo el productor del ejido José María Morelos.