Subcomité Técnico de Salud da luz verde al regreso de la Feria de Torreón

ajwtorres

Hoy, 6:50 am

publicado por: Alfonso Wong

Los análisis del gobierno estatal son imprecisos y apresurados, algunas entidades regresan a semáforo amarillo al autorizar eventos masivos cuando la pandemia está activa. Si la feria no se realiza, no pasa nada porque realmente ya no es atractiva.

