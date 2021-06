Suma Durango tres contagios de COVID-19 en vacunados

El secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, informó que en la entidad se tienen reportados tres casos positivos a COVID-19 entre personas que fueron vacunadas contra el virus SARS-CoV-2. El funcionario exhortó a la población incluso vacunada a mantener las medidas preventivas, pues "la pandemia no ha terminado".

González Romero aclaró que la vacuna contra el nuevo coronavirus no evita la infección sino que previene que existan casos de hospitalizaciones y defunciones por contagio, por lo que llama a mantener las medidas preventivas. En rueda de prensa, consideró que entre la población existe una sensación de que ya se venció la pandemia, la cual aseguró "no se ha acabado".

"Recordar que la vacuna no necesariamente evita el contagio del COVID-19, lo que evita es que existan más hospitalizaciones y más defunciones. No estamos como en Nuevo León que simplemente ya reportó 550 casos de personas vacunadas y afectadas otra vez por el COVID-19, por eso no nos cansaremos de insistir que guardemos todas las medidas, la pandemia no ha acabado, hay una falsa sensación de que ya se venció la pandemia, cosa que no es cierta. Tenemos que guardar las medidas necesarias y evitar las conglomeraciones", recalcó el secretario de Salud.

Además, en este periodo vacacional que está por comenzar, instó a los ciudadanos a evitar movilizaciones y mantener las medidas preventivas, pues advirtió sobre el riesgo de un posible repunte en el número de casos positivos a COVID-19.

"Sí existe el riego y lo he dicho a través de todos los medios que está en nuestras manos evitar los contagios, esas movilizaciones a las playas nos pueden llevar a un problema muy serio y seguir con estos contagios y entorpecer la entrada a las escuelas que es lo que nos preocupa, por eso no hay que bajar la guardia", declaró González Romero.