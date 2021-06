No hemos sindicalizado a nadie en este año: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, negó las versiones que han circulado respecto a supuestas sindicalizaciones de trabajadores en el Ayuntamiento durante los últimos meses. Indicó que se entregará una administración sin mayores pasivos y sin compromisos graves en el plano financiero, pero también dentro de lo que involucra a los trabajadores y lo relacionado a la nómina municipal.

"No se ha sindicalizado a nadie, la misma ley no permite que en el último año de gobierno se sindicalice ninguna persona, no hemos sindicalizado a nadie en lo que va de este año, en años anteriores el propio sindicato va solicitando un determinado número de plazas, pero no hemos sindicalizado a nadie, a todos los directores y personal de confianza desde un principio se les dijo que su trabajo terminaba con la administración, así que no dejaremos pendientes laborales", expuso.

Respecto al tema de las renuncias del personal de confianza, Zermeño respondió que las personas que encabezan las direcciones y áreas operativas, es decir, los llamados del "primer nivel", no requieren ni siquiera firmar de manera oficial su renuncia, pues el único trámite que tienen es la entrega de la oficina al finalizar su periodo en el Ayuntamiento.

El alcalde además se dijo listo y dispuesto a encarar el proceso de entrega-recepción al final de este año, aunque admitió que por el momento no tiene contacto alguno con el alcalde electo, Román Alberto Cepeda. "Pues yo creo que será noviembre, diciembre, hay que hacer una comisión de entrega-recepción y en cada área se van conformando los libros blancos para hacer la entrega completa en cada una de las áreas".

Responde

Niega alcalde versiones de incremento de empleados sindicalizados en este año.

*Afirma Zermeño que se trata de una situación que sanciona la ley.

*Dijo que se entregarán cuentas claras a la próxima administración municipal.